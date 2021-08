Cinghiali nella notte, è strage di sacchetti sulle alture cittadine

La Spezia - Non si ferma la conta dei blitz dei cinghiali alle postazioni di raccolta dei rifiuti collocate sulle alture della città. Nei giorni scorsi le cronache hanno parlato del borgo di Campiglia, dove gli ungulati approfittano dei sacchetti che vengono abbandonati accanto ai cassonetti pieni (leggi qui) a causa del grande afflusso di turisti. Una problematica preannunciata e ampiamente prevedibile.



Oggi le istantanee giungono dall'area che ospita i bidoni a servizio dei residenti delle frazioni di Montale di Marola e di Pianello di Cadimare. Le scene sono simili: un tappeto di rifiuti accoglie alle prime luci del mattino chi va a lavorare, accompagnando spesso la vista con odori che mutano e aumentano con il passare delle ore e l'intensificarsi del sole. E quel che è peggio è che i cinghiali sono piuttosto abitudinari e quindi se trovano qualcosa di loro gradimento una sera non mancheranno di ritornare le successive.

L'estate scorsa chissà quale "premio" celato nell'immondizia richiamava tutte le notti una femmina con prole a far visita a una serie di bidoni condominiali in Via Baracchini, a Pegazzano, non proprio al limitare del bosco.

Ritornando al Montale-Pianello e allo scempio fotografato dai residenti e segnalato a CDS bisogna aggiungere che da tempo gli abitanti chiedono l'installazione di cassonetti intelligenti, al posto di quelli per la raccolta stradale in plastica, facilmente ribaltabili dagli animali.

Le resistenze da parte del Comune della Spezia e di Acam Ambiente sono motivate dal numero di abitanti che usufruirebbero del servizio (troppo pochi secondo l'amministrazione e il gestore) e dalle difficoltà che avrebbe il compattatore a fare manovra.

Per marolini e cadamoti entrambi le argomentazioni fanno acqua: la prima perché ritengono che ci siano altre frazioni con un esiguo numero di abitanti dotate di cassonetti intelligenti, la seconda perché nello stesso spazio fa manovra abitualmente una betoniera con quattro assi.

Dopo le sorprese delle ultime mattinate i residenti sono ritornati all'attacco scrivendo una nuova lettera al sindaco Pierluigi Peracchini e all'assessore al Ciclo dei rifiuti, Kristopher Casati, rendendo merito all'operatore di quartiere che ogni giorno si impegna per ripulire la piazzola, ma sottolineando che così non si può più andare avanti.