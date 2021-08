Cibo sano e sport, un binomio perfetto anche per vincere le Olimpiadi

La Spezia - L'Italia torna da Tokyo con quaranta medaglie, gesta sportive memorabili. L'ultima a splendere è quella di bronzo al collo delle farfalle azzurre nella ritmica.

Un altro grande risultato che fa gioire una nazione intera. E in questi giochi indimenticabili brillano anche le medaglie nell'atletica: Marcell Jacobs oro nei 100 metri, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto, Massimo Stano medaglia d'oro nella marcia.

Alle olimpiadi di Tokyo 2020 l'atletica italiana ha vissuto giornate leggendarie. Prosegue l'anno speciale per l'Italia nello sport, dopo il trionfo negli europei di calcio dopo 53 anni, l'ascesa dei tennisti azzurri con la prima finale di Wimbledon.

Il binomio tra cibo e sport è fondamentale e ad approfondirlo è il presidente dell'Accademia del Gusto della Spezia, Nicola Carozza e con Roberto Colombo, medico chirurgo specializzato in odontostomatologia e presidente dell'Atletica Spezia. “Una buona alimentazione – ha spiegato Carozza– rappresenta la base di un corretto stile di vita e consente all'organismo di funzionare meglio. Su questo tema 'Cibo e Sport' abbiamo organizzato una serata conviviale a Lerici, grazie agli Accademici Alberto e Maria Grazia Ascari presso il Golf Club Marigola. I campioni come Jacobs, Tamberi, Stano e gli sportivi più in generale valutano attentamente le loro necessità energetiche finalizzandole al miglioramento delle performance agonistiche. I piatti tipici del nostro territorio difesi dalla nostra Accademia e più in generale la dieta mediterranea, ricca di cereali, legumi, frutta, ortaggi, pesce, olio di oliva si sono dimostrati il faro di ogni sportivo, anche rispetto ai modelli iperproteico anglosassone e iperglicidico scandinavo. La corretta alimentazione è di fatto parte integrante della preparazione atletica, una dieta varia, bilanciata con un adeguato apporto calorico”.



“L’alimentazione nello sportivo e anche nell’atleta evoluto – prosegue Roberto Colombo, medico chirurgo specializzato in odontostomatologia e Presidente dell'Atletica Spezia - non si differenzia per le proporzioni relative dei macronutrienti (proteine, carboidrati e grassi) che devono essere rispettate da ogni essere umano quanto nel timing dei pasti principali e degli spuntini che devono tenere di conto dei frequenti allenamenti e degli orari delle competizioni. Fanno eccezione gli sport di resistenza dove un carico di carboidrati precede necessariamente un impegno fisico di ore per garantire la 'benzina' per i muscoli per tutta la durata della performance. Per gli sport di 'forza' invece un eccesso di proteine che è stato caldeggiato per molto tempo pare sia non solo inutile ma soprattutto in grado di sovraccaricare i reni, avere un effetto diabetogeno e favorire lo sviluppo di cellule tumorali. Quindi il messaggio è equilibrio nella nutrizione anche in un contesto di impegno fisico elevato con apporto maggiore di cibi di derivazione vegetale rispetto a quelli di derivazione animale. E infine un invito per tutti ad avere uno stile di vita sportivo, a qualunque età ciò che rende più efficiente l’organismo, previene le principali patologie, rinforza le difese e allunga la vita”.