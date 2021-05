Certificazione lingua italiana, aperte le iscrizioni con Aidea

La Spezia - Aidea che sono aperte le iscrizioni all’esame CILS, sessione del 22 luglio, per il seguente livello: B1 cittadinanza indispensabile per ottenere la cittadinanza italiana. Gli interessati dovranno recarsi presso la Segreteria Aidea via Persio 27 per compilare il modulo di adesione all’esame, versare per l’Università per stranieri di Siena la quota di iscrizione, fornire copia del documento di identità, frequentare gli incontri formativi. La data di chiusura prevista per le iscrizioni all’esame è fissata per il 10 giugno 2021.



L’associazione propone altri appuntamenti:

Percorsi in città

venerdì 21 maggio ore 15.30 – 17.30

Le piazze a mare. Passeggiata tra piazza Chiodo, piazza Verdi e piazza Europa

a cura di guida turistica e gruppo dialettale "La n’è mai tròpo tàrdio"



venerdì 28 maggio ore 15.30 – 17.30

Quartiere Umberto Primo

a cura di guida turistica e gruppo dialettale "La n’è mai tròpo tàrdio"

E’ necessaria la prenotazione entro il giorno precedente l’evento, posti limitati per le esigenze sanitarie legate al Covid.



Sono aperte le iscrizioni a

Corso breve di avvio alla lingua spagnola

Corso di inglese turistico

I corsi si attiveranno con almeno 5 iscritti.

Possibilità di lezioni linguistiche individuali in presenza e on line



Corso di fotografia il martedì in orario serale.



Orari presso la sede Aidea.



I corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org



AIDEA LA SPEZIA: #laculturanonsiferma