Centri estivi, via ai contributi di Asl 5 a favore di minori e adulti con disabilità

La Spezia - Come ogni estate, ASL 5 mette a disposizione delle famiglie un contributo economico per adulti e minori in condizioni di disabilità per la frequenza dei Centri Estivi.

Con questo contributo ASL5 desidera sostenere il beneficiario nella sua libera scelta delle attività che lo aiutano a migliorare la qualità della vita e vuole accompagnare le famiglie nei momenti ricreativi in ambiti sicuri.

Mai come in questo momento, segnato dal prolungato isolamento sociale dovuto alla pandemia, è importante ritornare alla vita quotidiana.

Il contributo potrà essere richiesto dalla famiglia o dal beneficiario in possesso di Legge 104/92 art. 1 comma 1 e 3, con età compresa fra i 6 e i 65 anni, in carico al Servizio Disabili Adulti o al Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n° 5, e verrà erogato, sotto forma di compartecipazione alla spesa, direttamente all’Ente organizzatore del Centro estivo. L’importo varia da 70 a 150 Euro settimanali, fino ad un massimo di otto settimane per attività svolte a partire dal 01/07/2021.

ASL5 pubblica l’avviso sul sito internet istituzionale http://www.asl5.liguria.it/ - nella sezione “In Primo Piano”.

Gli interessati potranno scaricare la domanda di contributo ed inviarla via PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it, oppure tramite consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00) o raccomandata A/R ad: ASL n° 5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 – Ufficio protocollo – Via Fazio, 30 – La Spezia

19121, entro e non oltre il 23.07.2021.