Centri estivi e attività socio-educative, c'è l'avviso pubblico

La Spezia - Il Comune della Spezia, attraverso l’assessorato alla Città dei bambini, ha emanato un avviso pubblico per l’acquisizione di una manifestazione di interesse per la definizione di un elenco dei soggetti autorizzati all’erogazione del servizio “Centri estivi 2021” rivolto ai minori e adolescenti sul territorio del Comune della Spezia. L’esigenza nasce dalla necessità di promuovere e sostenere la realizzazione di Centri Estivi con attività di socializzazione, animazione e gioco nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche delle scuole rivolti a bambini/ragazzi da 3 a 14 anni e la realizzazione di centri estivi per bambini da 0 a 3 anni. In tal modo, oltre a promuovere attività di socializzazione, animazione e gioco nel periodo di sospensione delle attività didattiche si vuole costituire un elenco di gestori di Centri estivi autorizzati e sostenere le famiglia che, soprattutto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, hanno maggiori difficoltà a conciliare impegni di lavoro con l’accudimento dei figli.



La manifestazione di interessi è rivolta a Enti del terzo settore, alle imprese e cooperative, agli Enti pubblici e privati, agli Enti religiosi, alle Società Sportive e alle Istituzioni Scolastiche. Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre. L’unica modalità di presentazione dell’istanza di ammissione alla manifestazione di interesse, pena l’esclusione, è mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it (proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata) avente per oggetto CENTRI ESTIVI 2021 COMUNE DELLA SPEZIA. Il presente Avviso è pubblicato sulla homepage del Comune (https://www.comune.laspezia.it/) e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente. Per maggiori informazioni è possibile richiedere chiarimenti alla Responsabile del CDR Città dei Bambini Dott.ssa Lucia Castiglia: lucia.castiglia@comune.sp.it ; - tel. 0187/727430.