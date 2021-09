Celebrazioni di Cresima con il vescovo Palletti

La Spezia - Continuano le celebrazioni per il conferimento delle Cresime in diverse parrocchie diocesane. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà martedì prossimo la Messa e conferirà le Cresime nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Salute a Volastra, nel comune di Riomaggiore. Sabato prossimo alle 10 celebrerà Messa nella cripta di Cristo Re alla Spezia e conferirà la Cresima alle persone adulte che si sono preparate nei mesi scorsi per ricevere il sacramento. Nel pomeriggio celebrerà la Messa e conferirà la Cresima nella parrocchia di San Rocco al Ponte di Arcola: il rito si svolgerà con due turni, alle 16.30 e alle 18, per consentire il distanziamento tra i fedeli. Domenica prossima, infine, le Cresime saranno conferite in occasione della festa patronale della Madonna del Buon Consiglio nella chiesa parrocchiale di Bolano, dove monsignor Palletti celebrerà la Messa alle 10.