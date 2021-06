Celebrazioni del vescovo per i Santi Pietr e Paolo

La Spezia - Come ogni anno, in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebra la Messa in alcune parrocchie che hanno come santo titolare il principe degli apostoli. In queste circostanze, oltre a celebrare la Messa, il vescovo conferisce anche le Cresime. Lo farà domani alle 18, nella vigilia della festa, a Legnaro di Levanto. Tre invece le celebrazioni previste il giorno della solennità: alle 9 a Sesta Godano, alle 11 nella chiesa concattedrale della città vescovile di Brugnato ed alle 18 a Luni Mare.