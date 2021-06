Castello illuminato per dare il benvenuto alla zona bianca

La Spezia - Il palazzo della Regione Liguria a Genova, il Palazzo del Municipio di Imperia, il Priamar di Savona e il Castello San Giorgio alla Spezia stasera si illumineranno per salutare l'ingresso in zona bianca, che scatta alla mezzanotte di oggi (primo giorno bianco, quindi, lunedì 7 giugno). "Alle 22 partirà sui quattro edifici un countdown illuminato che, alle 23, lascerà il posto al logo della campagna Restart Liguria per tutta la notte; seguirà un intrattenimento musicale fino a mezzanotte", si legge sulla pagina Facebook di Regione Liguria.