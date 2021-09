La Spezia - Il Comune della Spezia informa che a partire dal 13 settembre per due settimane, salvo maltempo, si svolgeranno i avori di ripristino, non ulteriormente procrastinabili, di tratti di asfalto maggiormente danneggiati lungo il percorso per Campiglia. I lavori comporteranno la chiusura al traffico della strada nelle fasce orarie 8,30-13 e 14,45-18,30 eccetto mezzi di emergenza e soccorso. Saranno inoltre garantite le corse dei mezzi pubblici.