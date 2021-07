Camera di Commercio Riviere di Liguria: in vigore il nuovo orario

La Spezia - La Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, alla quale afferiscono le province di La Spezia, Imperia e Savona, ha reso noto, tramite il proprio sito ufficiale, l’entrata in vigore del nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici. A partire dal primo luglio, e fino al 31 agosto, l’Ente non effettuerà apertura pomeridiana. L’ente, tramite una nota stampa, ha fatto sapere che “l’offerta dei servizi di sportello sarà modificata da quattro a cinque giorni. Tutte le attività di sportello, tranne il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero, si effettuano su appuntamento”.



I nuovi orari di uffici e sportelli

Sul sito ufficiale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria sono riportato i seguenti nuovi orari relativi ai servizi al pubblico degli sportelli camerali:

Lunedì: dalle 8.30 alle 12.30;

Martedì: dalle 8.30 alle 12.30;

Mercoledì: dalle 8.30 alle 12.30;

Giovedì: dalle 8.30 alle 12.30;

Venerdì: dalle 8.30 alle 12.30.



Gli orari di apertura al pubblico, invece, sono i seguenti:

dal lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.30 alle 13.30;

martedì e giovedì: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.



Nella sola sede di Sarzana, gli sportelli saranno aperti al pubblico il mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per il ritiro dei certificati esteri, gli orari sono gli stessi degli sportelli aperti al pubblico, escluse le aperture pomeridiane.



Accesso al Registro delle Imprese

Nel comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, la Camera di Commercio Riviere di Liguria esorta gli utenti a privilegiare i servizi erogati per via telematica; lo stesso dicasi per le richieste di informazioni, usufruendo del servizio di assistenza telefonica al numero 199 505550, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.



Per inoltrare le pratiche telematiche, l’ente “invita ad utilizzare il nuovo strumento di consultazione e informazione online "Supporto Specialistico Registro Imprese" (SARI), tramite il quale si può accedere, gratuitamente e in autonomia, a tutte le informazioni necessarie per presentare pratiche telematiche”.



Per richiedere visure e certificati, inoltre, la Camera invita gli utenti ad utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione dal sito ufficiale del Registro delle Imprese. Tra i vari servizi accessibili c’è il rilascio della visura camerale, un documento tecnico riepilogativo che riporta i dati relativi a qualsiasi impresa registrata nell’archivio telematico della camera di commercio. Il documento, che non ha valore legale, può essere richiesto online anche a portali specializzati come Ivisura.it. In entrambi i casi, si tratta di un servizio a pagamento, a prescindere dall’ente o dall’operatore che lo eroga.



Rilascio della firma digitale

Per richiedere e ottenere il rilascio della firma digitale, bisogna consultare la pagina dedicata. Nel caso in cui si renda necessario il riconoscimento in presenza del richiedente, in luogo di quello online, l’Ente rende noto che è richiesto un contatto preliminare via e-mail. Per contattare le singole sedi della Camera di Commercio, basta utilizzare gli appositi indirizzi di posta elettronica: firma.digitale@rivlig.camcom.it è l’indirizzo al quale rivolgersi per contattare la sede di La Spezia.



Deposito marchi e brevetti

Anche per espletare le formalità relative al rilascio di marchi e brevetti, l’Ente suggerisce di affidarsi alle procedure telematiche. Per richiedere informazioni per telefono, gli abitanti della provincia di La Spezia è attivo il numero 0187/728-268. Il deposito della domanda per via cartacea, qualora sia indispensabile ricorrere a tale modalità, deve essere concordato su appuntamento, inviando una richiesta all’indirizzo e-mail brevetti.sp@rivlig.camcom.it per contattare la sede di La Spezia.