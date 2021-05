Cambio al vertice nel Lions Club Sarzana

La Spezia - Il giorno 18 maggio l’assemblea dei soci del Lions Club Sarzana ha proceduto alle elezioni delle nuove cariche dirigenziali.

Dal giorno 1° luglio il Presidente in carica Bortolamiol Maurizio passerà le consegne a Torlai Giovanni, al quale saranno affiancati Bongiovanni Giuseppe quale vice Presidente, Zucchini Franco tesoriere, Paolini Gianfranco segretario e Iardella Renato cerimoniere.

Tutti i soci del Club ringraziano il Dott. Bortolamiol per l’impegno mostrato e per i risultati raggiunti in un anno difficile segnato dalla pandemia del coronavirus, anno durante il quale il Club di Sarzana ha realizzato alcune iniziative significative, quali la donazione di 4 q.li di alimenti all’emporio solidale del Comune di Sarzana.

Inoltre, unitamente agli altri club della provincia, è stato artefice di service finalizzati al contrasto alla povertà con donazioni di materiali vari e finanziando la mensa dei poveri dei Frati di Gaggiola a La Spezia.