Calano positivi e ospedalizzati, vaccinati 26.418 spezzini

La Spezia - Cala ancora il dato dei nuovi positivi al Covid-19 in Liguria che dopo i 202 di ieri oggi si attesta a 135 a fronte di 2.236 tamponi molecolari e 1.276 antigenci rapidi. Nella nostra Asl i nuovi casi sono 7, 84 sono invece i genovesi di Asl3 e Asl4, 35 i savonesi di Asl2 e 9 gli imperiesi di Asl1.

Sono invece cinque le vittime liguri registrate in Liguria nelle ultime 24 ore a cui si aggiungere anche una donna di 82 anni deceduta il 15 gennaio al San Bartolomeo di Sarzana, portando il dato spezzino da inizio pandemia a 447 e quello ligure a 4.200. Quanto all'inserimento di un decesso risalente a tre mesi fa Alisa precisa che “a seguito di accertamenti effettuali è stato ottenuta la documentazione clinica che riporta l'infezione Sars-Cov2 fra le cause del decesso”.

Rispetto a ieri si registrano invece quattro nuovi ospedalizzati che portano il torale regionale a 540 con 60 terapie intensive. A Sarzana c'è stata invece una dimissione che porta il totale spezzino a 58 ricoverati di cui 9 in terapia intensiva.

Oggi si reigstrano inoltre 242 guariti che portano a 90.282 da inizio pandemia in Liguria dove i casi attivi sono 5.490 (643 nello Spezzino) e i soggetti in sorveglianza attiva sono 5.758 (833 in Asl5).

In merito alle vaccinazioni oggi la percentuale fra dosi consegnate e somministrate scende al 90% mentre il totale dei liguri che hanno completato il ciclo è di 205.916 di cui 26.418 spezzini.