Calano i ricoverati in Liguria, vaccinati spezzini verso quota centomila

La Spezia - Sono 116 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.197 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.858 test antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia 20, Savona 14, Genova 56, La Spezia 22. Non riconducibili alla residenza in Liguria 4.

Il bollettino odierno conta un solo decesso – una donna di 82 anni mancata al San Martino di Genova – che porta il totale regionale da inizio pandemia a 4.361 (472 le vittime spezzine) mentre i guariti di oggi sono 55, per un totale di 98.313 dall'inizio dell'emergenza.

Oggi si registra inoltre un calo dei ricoverati rispetto a ieri visto che il totale passa da 43 a 39 mentre si registra una nuova terapia intensiva (7 in totale). Invariato in questo caso il dato dell'Asl5 dove gli ospedalizzati restano tre e tutti al Sant'Andrea della Spezia.

Il totale dei casi liguri attivi sale a 2376 dei quali 396 nello Spezzino dove ci sono 226 soggetti in sorveglianza attivi.



Per quanto riguarda i vaccini oggi la percentuale fra consegnati e somministrati è al 91%. I liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sono 714.451 dei quali 96.506.