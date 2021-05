Calano ancora i ricoverati, vaccinati 320mila liguri

La Spezia - Sono 82 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. Alisa precisa che il numero più alto rispetto ai giorni precedenti deriva dalla trasmissione di 44 tamponi effettuati nel mese di marzo di un laboratorio privato. Questa è la ragione anche del lieve incremento dell’incidenza in provincia di Genova. Dal momento che questi 44 tamponi sono temporalmente riferiti ai mesi scorsi, non influiranno sulla valutazione ministeriale della Liguria nel prossimo report.

Questo il dettaglio dei nuovi poisitivi riferiti alla residenza della persona testata: Imperia 4, Savona 14, Genova 54, La Spezia 5, non riconducibili a residenza in Liguria 5.

Nel bollettino odierno si registra una sola vittima che porta il totale ligure da inizio pandemi a 4.318 mentre nella nostra provincia il dato resta fermo a 462. Continua a scendere il numero degli ospedalizzati (-13) che ad oggi sono 150 negli ospedali liguri di cui 33 in terapia intensiva, numero che scende anche in Asl5 dove gli attuali ricoverati sono 19 (cinque meno di ieri) con sei terapie intensive. Sono 155 i nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a 95.571 mentre i liguri in sorveglianza attiva sono 1.516 dei quali 293 nella nostra provincia dove ci sono 402 casi attivi su 2.788 a livello regionale.

La percentuale fra vaccini ricevuti e somministrati si attesta al 96% mentre il numero dei liguri che hanno completato il ciclo sono 320.356, dei quali 39.102.