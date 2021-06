Cadimare, tre giorni di lavori alla "spiaggetta"

La Spezia - Nei giorni 14, 15 e 16 giugno l’area della spiaggetta di Cadimare, quella che si trova appena al di qua del muro di cinta che delimita l'area del Campo in ferro, sarà oggetto di lavori di sistemazione con l’apporto di materiale inerte.

I lavori verranno eseguiti da ditte incaricate dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.



Nell’area di accesso, che da Via della Marina corre lungo il muro di cinta, è consentito il transito dei mezzi operativi utilizzati per la realizzazione dei lavori e il trasporto dei materiali fino nell’area di cantiere.

L’area di cantiere, opportunamente segnalata, è interdetta all’accesso di persone estranee ai lavori.

In caso di occupazioni abusive si provvederà alla immediata rimozione d’ufficio a spese degli interessati, mediante trasferimento in altro luogo, salva applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e/o dalla vigente normativa.