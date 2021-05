La Spezia - Un piazzale più ampio, un fronte mare più profondo e fabbricati da poter utilizzare per scopi sociali. Tra qualche settimana gli abitanti di Cadimare potranno vivere un borgo più spazioso e arioso, grazie alla retrocessione del confine con la base aeronautica e la sostituzione del muro pieno con una delimitazione che nella parte superiore è costituita da una inferriata.

Sono ormai conclusi, come si vede nelle fotografie allegate all'articolo, i lavori di sistemazione dell'area che l'Aeronautica militare ha restituito al Comune della Spezia.

Si tratta di una superficie di 2.500 metri quadrati che ricomprende anche i fabbricati denominati “ex lavanderia”, di circa 300 metri quadrati. L'impresa Straedil, che opera in appalto per conto del Comune della Spezia, ha dapprima realizzato il nuovo perimetro militare e poi ha proceduto con la demolizione del vecchio muro, liberando lo sguardo verso la base aeronautica "Umberto Maddalena" e verso il paese di Fezzano.

I lavori sono stati affidati un anno fa per una spesa di 143mila euro, con un ribasso del 24,5 per cento, dopo l'esclusione del concorrente che si era classificato primo offrendo un ribasso del 30,9 per cento, ritenuto anomalo e infine non congruo dal Rup.



Si avvia dunque a compimento un'operazione di cui si parla dal 2015 (leggi qui) e che migliorerà drasticamente la vivibilità di un borgo di mare amato dagli spezzini e dai turisti, nonostante sia schiacciato tra una discarica della Marina militare da una parte e la base logistica dell'Aeronautica dall'altra.