Cadimare, centoquarant'anni di Pro Loco

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’Assessore al Turismo Maria Grazia Frijia hanno incontrato Giuseppe Meola, Giorgio Antognoli e Sergio Cavanna della Pro Loco Cadimare in vista del 140° anniversario delle Pro Loco. “L’impegno dell’amministrazione è massimo nella valorizzazione delle Pro Loco, realtà fondamentali per tutto il territorio - dichiara il sindaco Peracchini - Grazie al loro impegno, infatti, non vengono mai disperse tutta la passione e le tradizioni che contraddistinguono ogni realtà ma, anzi, vengono trasmesse con orgoglio valorizzando i prodotti tipi e artigianali. L’amministrazione sarà al loro fianco nel 140° anniversario della loro fondazione e in particolare ringrazio la Pro Loco Cadimare per tutto il loro impegno quotidiano.”