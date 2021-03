Cacche di cane, Brogi lancia l'allarme: "A Spezia un problema di civiltà"

La Spezia - “C'è un problema di civiltà, un grosso problema di rispetto degli altri”. Così l'assessore comunale spezzino Lorenzo Brogi, stasera, in una breve diretta Facebook trasmessa mentre portava a spasso il suo cane Paco. E la questione è proprio legata ai quattro zampe. O, meglio, ai loro padroni. “Il problema della mancata raccolta delle deiezioni canine pare si stia diffondendo – spiega Brogi -. La colpa naturalmente non è degli animali, ma dei padroni. Pensano che lasciare i bisogni a terra concimi, faccia crescere fiori e piante. Siamo un società di incivili”. E nel corso della passeggiata serale l'assessore ha immortalato un cartello, affisso da dei cittadini, che recita: ogni tanto passa un maiale con un cane al guinzaglio. “Sempre più padroni purtroppo non raccolgono, lasciando cacche davanti agli ospedali, alle scuole – continua l'esponente della Lega -. In Via Ferrara un maiale tutte le mattine lascia la cacca del suo cane sul marciapiede dove passano i bambini per entrare a scuola. Sono stati fatti anche dei controlli ma non è facile cogliere sul fatto”.



“Affronteremo questo problema con saggezza – ha concluso -. Stiamo studiando una campagna di sensibilizzazione. Risolvere solo con i controlli è impossibile, la città è grande. Mai avrei pensato di dover affrontare un tema di civiltà così basilare. Questa è l'immagine della società in cui viviamo, dove i valori sono scaduti e non ci sono punti di riferimento se non qualche canzone stupida che suona alla radio. Bisogna davvero ricostruire tanto, partendo anche dalla raccolta delle deiezioni. E se vedete qualcuno che non raccoglie non abbiate paura a dirgli qualcosa, perché chi non si comporta in maniera civile e rispettosa degli altri si deve vergognare”. E a fine video, il bello della diretta: Paco va in bagno e l'assessore ovviamente raccoglie, dando il buon esempio.