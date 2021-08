Bus Atc bloccato a Porto Venere, la Ugl: "L'autista ha contribuito allo smaltimento del traffico"

La Spezia - In merito al blocco alla circolazione causato dal guasto di una vettura Atc in servizio a Porto Venere la segreteria Ugl e il segretario provinciale Paolo Carrodano intendono sottolineare la necessità di un presidio più presente da parte della Polizia locale nell'area della svolta all'altezza di Piazza Bastreri, dove il pericolo maggiore è rappresentato dai pedoni che attraversano la strada mentre gli autisti manovrano.

"Cogliamo l'occasione – prosegue Carrodano – per stigmatizzare la sosta selvaggia della auto con la quale quotidianamente gli autisti Atc devono fare i conti, lungo la Napoleonica e non solo, e per ringraziare il collega Roberto che, trovandosi bloccato a Porto Venere, ha collaborato con gli agenti nella gestione del deflusso delle auto incolonnate".