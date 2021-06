Borgo Bacèo, presentata la ricerca che propone un altro punto di vista

La Spezia - Ieri pomeriggio, nonostante il caldo, un gruppo di cittadini ed esponenti politici si sono riuniti all'Arci Canaletto per la presentazione della ricerca su Borgo Bacèo, curata da Maria Cristina Mirabello, Eliana Vecchi, Roberta Mosti e Fabio Giacomazzi.

"Il contenutodella ricerca - concludono gli autori - vuole essere uno stimolo ad un cambio di visione per il futurodell'area che non può rispondere alle sole logiche di valorizzazione immobiliare", hanno spiegato i relatori esponendo i contenuti del loro lavoro (leggi qui l'articolo di CDS al riguardo).