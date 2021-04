Borgo Baceo e l'inchiesta pubblica, incontro online con Legambiente

La Spezia - Legambiente La Spezia ha chiesto formalmente l'attivazione di una inchiesta pubblica all'interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica che interesserà il progetto edilizio previsto nell'area agricola del Borgo Bacèo che comprende l'area di Via Prosperi e la Maggiolina.

In una nota si legge: "Perché un'inchiesta pubblica? Perché è così importante un percorso partecipato in questo progetto, percorso già richiesto tra l'altro da cittadini ed abitanti? Ma soprattutto: quali sono i criteri di qualità di una Inchiesta Pubblica e come riuscire ad applicarli nel contesto della normativa ligure? Insieme al giurista ambientale Marco Grondacci cercheremo di rispondere a tutte queste domande ed anche ad allargare il campo ad altri progetti in cui l'Inchiesta Pubblica meriterebbe di essere applicata".

Il collegamento in streaming dalla pagina Facebook di Legambiente Liguria alle ore 18 di martedì 27 Aprile.