Bio nelle mense scolastiche, da Regione Liguria oltre 800mila euro per il territorio

La Spezia - È stato approvato in giunta regionale il riparto e il trasferimento di oltre 800mila euro alle stazioni appaltanti per le mense scolastiche biologiche, tra Città Metropolitana di Genova (per i Comuni di Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Serra Riccò, Sant’Olcese), Comuni di Genova, Vezzano Ligure, Varese Ligure e Sesta Godano. “Si tratta di una misura importante destinata a ridurre i costi a carico dei beneficiari e ad impattare positivamente sull’informazione alimentare – afferma il vicepresidente e assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana - valorizzando la genuinità dei prodotti locali di alta qualità. Per questo circa 16.700 euro sono destinati alle iniziative di educazione alimentare nelle scuole, a partire dalla stagionalità sino alla salvaguardia del territorio che ci circonda”.

“L’educazione alimentare passa anche da misure concrete come questa – aggiunge l’assessore all'Istruzione e Formazione Ilaria Cavo – che vuole avvicinare gli studenti ai prodotti locali e genuini, sia facendoglieli assaggiare nei pasti quotidiani sia attraverso lezioni mirate. Ringrazio l’assessorato all’Agricoltura per aver sostenuto questa iniziativa destinata ai giovani”.