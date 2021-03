Biglietti della giostra in omaggio nei negozi di Piazza Brin

La Spezia - L'associazione Prospezia Ciassa Brin ringrazia Tiziano Faccani, titolare della giostra Mini Avio, attualmente situata nella piazza dell'UMbertino, che ha accolto la proposta di mettere a disposizione dei biglietti omaggio per la giostra. I biglietti saranno a disposizione in alcuni negozi del quartiere da mercoledì 25 marzo fino ad esaurimento e saranno utilizzabili in qualsiasi giorno. Allo stesso tempo, un giorno alla settimana, sarà applicata l'offerta prendi due paghi uno, il giorno sarà deciso dal titolare e comunicato tramite un cartello appeso alla cassa della giostra.

I biglietti saranno disponibili presso La Scolastica, pasticceria Silvana, Gustosando, Bar Brin, panificio Molini, alimentare Gerali, Angolo della frutta, edicole della piazza, Incrocio dei sapori e presso la sede via Castelfidardo 1 a. Naturalmente tutto sarà effettuato nel massimo rispetto delle norme anticovid.