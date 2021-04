Benemerenze civiche per Decia Carlucci, Susanna Varese e Odoardo Bianchedi

La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini, in seguito all'approvazione della proposta complessiva da parte della conferenza dei capigruppo, ha decretato di assegnare gli attestati di benemerenza all'ex direttrice sanitaria di Asl 5 Decia Carlucci, all'insegnante e scrittrice Susanna Varese e all'ex atleta e allenatore Odoardo Bianchedi.



La motivazione del conferimento a Carlucci recita: "La dottoressa Decia Carlucci nel corso della sua pluriennale esperienza nell’organizzazione sanitaria ed ospedaliera spezzina ha sempre dimostrato una particolare attenzione all’umanizzazione delle cure ed al miglioramento dell’assistenza delle persone fragili, favorendo in prima persona la collaborazione con le diverse associazioni di volontariato ospedaliero e riscuotendo una stima ed un generale apprezzamento presso la collettività cittadina".



Per Varese: "Insegnante e scrittrice, per il generoso, appassionato ed efficace impegno al servizio dei più piccoli e dei più bisognosi attraverso la letteratura ed il volontariato".



Quella per Bianchedi: "Faro e punto di riferimento per l'atletica leggera spezzina, una vita dedicata ai giovani che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia spezzina".