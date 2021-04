Bando Oss, è già caos: "Alisa e Regione disattendono impegni, si sta giocando con il futuro di 158 lavoratori"

La Spezia - “Con la pubblicazione della data del concorso da OSS della Asl genovese abbiamo raggiunto il culmine dell'inaffidabilità dimostrata da Regione e Alisa nella delicata vicenda che riguarda il futuro lavorativo delle 158 OSS impiegate in CoopService. Non solo nessuno si è ancora premurato di farci sapere quale sia la risposta del Ministero rispetto alla richiesta formulata da Alisa sulla possibilità di modificare il bando riconoscendo un punteggio congruo a chi ha prestato servizio presso una struttura pubblica. Ora apprendiamo con stupore e rammarico che venerdì in Gazzetta Ufficiale è uscito il diario delle prove del concorso della Asl genovese, in totale contrasto con quanto Alisa si era impegnata a fare nel corso dell’ultima commissione consiliare regionale in cui siamo stati auditi". Così in una nota stampa Fp Cgil La Spezia e Fials La Spezia contestano l'operato ricordando che "in quella sede ci si era preso l’impegno di stabilire una unica data per le prove concorsuali, in contemporanea tra tutte le province liguri. Impegno totalmente disatteso, come tanti altri che in questi mesi potevano rappresentare un margine di speranza per i lavoratori coinvolti in una vicenda delicatissima che rischia di trasformarsi in una vera e propria bomba sociale. Per questo motivo, in assenza di atti concreti e risposte definitive, annunciamo sin da ora una nuova fase di mobilitazione.”