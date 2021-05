Bandiere Blu 2021, Liguria al primo posto. Conferme per lo Spezzino

La Spezia - Assegnate le Bandiere blu 2021, che vedono la Liguria confermarsi al primo posto per il dodicesimo anno consecutivo per numero di spiagge, ben trentadue, come nel 2020. Invariate quelle in provincia della Spezia: Framura (Fornaci, Spiaggia La Vallà-Apicchi), Bonassola (lato est e lato ovest), Levanto (Ghiararo, Spiaggia Est La Pietra, Casinò), Lerici (Venere Azzurra, Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo) e Ameglia (Fiumaretta).



La Bandiera Blu, istituzione nata nel 1987, è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. Sul secondo gradino del podio la Campania con 19 Bandiere (con un nuovo ingresso ma anche un’uscita) che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana che ottiene 17 vessilli blu (con tre uscite) a parimerito con la Puglia che guadagna due bandiere (tre nuovi ingressi e un’uscita).



Il riconoscimento, spiega l’Ansa, viene assegnato sulla base di criteri “imperativi e guida” fra cui oltre mare risultato “eccellente” negli ultimi quattro anni, anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Non è tutto, perchè tra i criteri di valutazione sono previste le strutture alberghiere, le informazioni turistiche, la segnaletica aggiornata, l’educazione ambientale e i servizi d’utilità pubblica sanitaria.



Spiagge Genova metropolitana.

Camogli – San Fruttuoso – Spiaggia Camogli Centro/Levante

Chiavari – Zona Gli Scogli

Santa Margherita Ligure – Paraggi – Punta Pedale – Scogliera Pagana – Zona Milite Ignoto

Sestri Levante – Baia delle Favole – Baia Portobello

Moneglia – Centrale, La secca, Levante

Lavagna – Lungomare



Così le altre province liguri:

Spiagge provincia di Imperia.

Bordighera - Capo Sant'Ampelio/Termini - Capo Sant'Ampelio/Ratta Conigli

Diano Marina - Diano Marina

Imperia - Spianata Borgo Peri - Borgo Prino e Foce - Borgo Marina

Riva Ligure - Ex Bungalow

Taggia - Arma di Taggia

Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra - Il Vascello

San Lorenzo al Mare - U Nostromu/Prima Punta - Baia delle Vele

Sanremo - Rio Foce - Tre Ponti - Imperatrice - Corso Marconi - Bussana



Spiagge provincia di Savona.

Bergeggi - Il Faro - Villaggio del Sole

Borghetto Santo Spirito - Litorale

Pietra Ligure - Ponente

Ceriale - Litorale

Loano - Spiaggia di Loano

Finale Ligure - Castelletto San Donato - Finalmarina - Finalpia - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni - Spiaggia del Porto - Varigotti

Spotorno - Lido

Celle Ligure - Levante - Ponente

Varazze - Arrestra - Piani D'Invrea - Levante Teiro - Ponente Teiro

Savona - Fornaci

Albissola Marina - Lido

Albisola Superiore - Lido

Noli - Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi