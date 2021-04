Bagaglia (Uil): "Vigilatrici ed infermieri pediatrici dimenticati: anche noi possiamo aiutare a vaccinare la popolazione sul territorio"

La Spezia - Oltre 10mila professionisti della sanità, tra vigilatrici d’Infanzia e infermieri pediatrici, sono stati dimenticati nella frenetica corsa che vuol garantire il più elevato numero di vaccinati sul territorio italiano. Apprendiamo dai recenti accordi Stato-Regioni, che hanno visto il coinvolgimento importanti ordini professionali, per poter favorire un ampio reclutamento di vaccinatori, che qualcuno, nella fretta, è stato dimenticato. “Sono figure che si rendono disponibile per inoculare i vaccini anche sul nostro territorio: sono professionisti preparati, impegnati quotidianamente nelle corsie e nei territori in sostegno dei piccoli pazienti. Esprimono un’altissima competenza proprio nella preparazione e somministrazione delle dosi di farmaco, che evidentemente vanno adeguate al peso e all’età del somministrato - dichiara Massimo Bagaglia, segretario generale Uil Fpl La Spezia - è quindi chiaro che le stesse figure non avrebbero alcuna necessità di formazione ad hoc, visto che questo rappresenta per loro il pane quotidiano”. Uil Fpl La Spezia auspica insomma un’attenta valutazione della questione, considerando le eccellenze del nostro paese e del territorio spezzino senza escludere nessuno, soprattutto chi da sempre è in prima linea per garantire il supporto a i più piccoli fino a 18 anni, come vigilatrici d’Infanzia e infermieri pediatrici.