BVLG: l’assemblea dei soci della banca conferma i rappresentanti spezzini

La Spezia - Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea dei soci della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, alla quale hanno partecipato per delega oltre 2.300 soci, di cui 580 soci provenienti dalla provincia spezzina, per l’approvazione del bilancio 2020 e per procedere alla elezione dei propri rappresentanti per il triennio 2021/2024. Al termine dell’assemblea sono risultati eletti:

Nel CDA sono stati eletti Marco Alberto Landi, Corrado Solano Lazzotti, Titano Trento Marsili, Stefania Prosperi, Laura Silvestri, Enzo Maria Bruno Stamati, Simone Tonlorenzi, Giuseppe Menchelli, Antonio Ruggieri, Pietro Salatti e Pierluigi Triti.

Nel Collegio Sindacale: Roberto Marrani (Presidente), Andrea Buratti e Davide Marchi sindaci effettivi.

Nella riunione del primo CDA, presieduta dal consigliere anziano Dott. Antonio Ruggieri, si è proceduto a confermare alla presidenza della banca il pietrasantino Enzo Stamati, alla vicepresidenza lo spezzino Giuseppe Menchelli e all’ assegnazione degli ulteriori incarichi approvando tutte le proposte all’unanimità. il CDA ha sottolineando la necessità di continuare nel lavoro fatto sino ad oggi, lavoro che ha portato la banca a svolgere un ruolo sempre più importante sul territorio di competenza. La BVLG, nata nel 1952, ha sede a Pietrasanta e opera con 23 filiali nelle province di Lucca, Massa Carrara e La Spezia.