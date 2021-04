Avanti con i vaccini anche a Pasquetta

La Spezia - Su quattro vaccini consegnati alla Liguria dalla struttura commissariale nazionale, tre sono stati somministrati. Lo comunica il bollettino vaccinale odierno della Regione. In particolare, su oltre 437mila dosi da inizio campagna ne sono state inoculate 329.006 (il 75 per cento, appunto). Di queste, circa 41.500 sono state somministrate in Asl5 (di cui 411 oggi fino alle 16.00). Del totale delle dosi inoculate dalla Asl spezzina, 14.446 sono 'richiami': altrettanti sono quindi i soggetti che hanno concluso il ciclo vaccinale.

Tornando al dato complessivo, delle 329.006 dosi somministrate in Liguria, quasi 275mila sono Comirnaty/Moderna; il resto Astrazeneca. Proporzione grossomodo analoga in Asl5. Poco meno di 3.100 i vaccini somministrati in Liguria quest'oggi alle 16.00.