Auto e moto storiche: niente sfilata ma iniziative anche in arsenale

La Spezia - ASI Circuito Tricolore prosegue le sue tappe attraverso l’Italia con il quinto appuntamento in calendario: la 13^ edizione del “Palio del Golfo e Sidecar”, prevista dal 31 luglio al 1° agosto a La Spezia. L’evento è ormai una consuetudine dell’estate spezzina essendo inserita nell’ambito degli eventi del Palio del Golfo, gara remiera tra le tredici borgate marinare che si affacciano sul Golfo dei Poeti, da Tellaro a Porto Venere.

La manifestazione, organizzata dal Circolo Auto Moto Storiche La Spezia, alterna esposizione e sfilata di sidecar storici che rievocano il glorioso “Circuito della Spezia”, gara motociclistica che si svolse tra gli anni ’20 e ’40 del secolo scorso.

Il programma dell’evento prevede le prime attività venerdì 30 luglio, con la visita al Museo Tecnico Navale della Spezia, il sito della Marina Militare tra i più antichi al mondo a conservare cimeli e reperti a testimonianze di navigazioni, esplorazioni, battaglie, esperienze scientifiche e invenzioni. Sabato 31, alle 17, è attesa la Rievocazione del “Circuito della Spezia” che quest’anno, per limitare assembramenti di pubblico, si svolgerà all’interno dell’Arsenale della Marina Militare. Per l’occasione, il club organizzatore ha selezionato 15 sidecar storici costruiti tra il 1913 e il 1960. Domenica 1° agosto, infine, i partecipanti visiteranno il museo della Fondazione Ferrovie dello Stato e quello della Radio e delle Comunicazioni.



ASI Circuito Tricolore gode dei patrocini dei Ministeri del Turismo e della Cultura ed è composto da dieci manifestazioni di caratura internazionale: un format che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori italiani attraverso il motorismo storico dinamico, abbinato a ciò che tutto il mondo ci invidia: quell’impareggiabile mix composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le proposte culturali, il buon vivere.

La nuova serie ASI è un variopinto bouquet di eventi automobilistici e motociclistici, ciascuno con le sue peculiarità legate ai territori. Le prime quattro tappe sono state il Giro di Sicilia (10-13 giugno), la Coppa della Perugina (18-20 giugno), la Leggenda di Bassano (24-27 giugno) e il Circuito di Avezzano (2-4 luglio). Dopo il Palio del Golfo e Sidecar si svolgeranno il Circuito del Chienti e Potenza (28-29 agosto), la Settimana Motoristica Bresciana (3-5 settembre), la Vernasca Silver Flag (10-12 settembre), il Giro Motociclistico di Sicilia (30 settembre-3 ottobre) e la Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari (8-10 ottobre).