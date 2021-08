Atc: "Ci scusiamo con l'utenza ma negli ultimi anni casi come quello non se ne sono più verificati..."

La Spezia - "Si fa seguito all’articolo pubblicato ieri dalla vostra spettabile testata (leggilo qui) per scusarsi,

innanzitutto, con l’utenza per il disagio arrecato a seguito dell’avaria di un nostro autobus nella strada di Portovenere". Insieme alle scuse Atc vuole precisare che "nel corso degli ultimi anni non si sono più verificati avarie di questo tipo, neppure in località ad alta presenza di traffico come Porto Venere o Lerici. Questo grazie al fatto che l’Azienda, avendo ormai rinnovato oltre un terzo del parco mezzi aziendale, ha sempre utilizzato mezzi nuovi nelle principali linee di percorrenza. Può accadere, come purtroppo è accaduto, che in condizioni di maggior carico e per rispettare i limiti di capienza tuttora imposti dalle normative anti Covid, si sia costretti ad utilizzare mezzi meno recenti, aumentando la

possibilità di incorrere in un’avaria".



E’ di questi giorni l’acquisizione di tre mezzi da 18 metri che consentiranno di liberare altrettanti autobus da 12 metri da altre linee, evitando che, anche in occasioni di maggior carico, si debba ricorrere all’utilizzo di mezzi obsoleti. "Per rispondere infine a quanto riportato a mezzo stampa da alcune organizzazioni sindacali, sono in fase di chiarimento le modalità di utilizzo dei mezzi a metano acquistati da MAN, consentendone in tal modo il loro pieno impiego, senza limitazioni chilometriche dovute alle condizioni contrattuali. Scusandoci nuovamente con l’utenza, ricordiamo che l’azienda ha un regolamento, pubblicato nella Carta della Mobilità, che prevede casi e modalità per vedersi riconosciuto il rimborso del biglietto". Il regolamento è a disposizione sul sito aziendale www.atcesercizio.it

oppure chiamando il nostro infopoint allo 0187522588.



(foto di repertorio)