Assegnazione spazi alle scuole, Rdb e Nuovo Pignone al Fossati-Da Passano

La Spezia - La Provincia della Spezia ha provveduto all’assegnazione di ulteriori spazi, negli edifici di proprietà dell’ente, per garantire le attività didattiche degli istituti scolastici spezzini.



Si tratta di concessioni di utilizzo di aree destinate alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività didattiche.



In parallelo procede il programma delle attività di messa a norma degli edifici, questo anche a seguito dell’ottenimento di finanziamenti statali e regionali che hanno garantito la realizzazione o la programmazione dei lavori di adeguamento statico sismico nei vari plessi. Il piano di lavori in corso, indicativamente iniziato da oltre un anno, consiste di grandi ristrutturazioni ed interventi mirati. Ciò rende quindi necessario aggiornare l’assegnazione degli spazi alle Istituzioni Scolastiche per l’anno 2021/2022 tenendo conto della peculiare situazione data dai lavori in corso.



Il decreto emesso stamane dal presidente Peracchini riguarda nuove attese assegnazione di spazi secondo questo schema:



assegnazione degli spazi all’istituto di istruzione superiore Fossati – Da Passano



- edificio definito “RDB”: tutto l’edificio;



- edificio definito “Nuovo Pignone”: tutto l’edificio, con esclusione dell’ultimo piano che è destinato ad ospitare aule e spazi assegnati all’Istituto Fossati-Da Passano (4 aule lato nord) e all’Istituto Cardarelli (restanti aule e servizi igienici del piano)