Asl e Nas promuovono i mezzi Atc: ambienti sterili alla partenza dal deposito

La Spezia - Anche i Nas pruomuovo la pulizia a bordo dei bus di Atc, ma quello che conta è il tassativo utilizzo della mascherina bordo. E' quanto emerso questa mattina nel corso della presentazione dello studio condotto da Amt e Università di Genova per la produzione di un modello in merito alla circolazione del Covid-19 a bordo dei mezzi pubblici (leggiqui).

L'amministratore delegato di Atc Francesco Masinelli ha spiegato:"Con Asl e Nas abbiamo fatto i prelievi su un numero specifico di macchina subito dopo le igienizzazioni e le pulizie. E' emerso che questi accorgimenti producono un ambiente sterile. L'autobus quando parte al mattino è un ambiente sano e contribuisce a renderlo ancora più sicuro. E' un dato importante perché in principio i mezzi pubblici erano tacciati di essere comunque un luogo pericoloso: così non è". Con questo studio abbiamo avuto conferma delle corrette intuizioni che abbiamo avuto sin dall'inizio della pandemia. Dovevamo reagire e fin da subito abbiamo pensato che gli ambienti chiusi e saturati potevano rappresentare un pericolo. La prima azione è stata rendere i mezzi più areati possibile. Tra i punti più importanti anche il rientro del mezzo e la sua sanificazione: sono stati utilizzati acqua ionizzata e agenti chimici specifici, testati e validati contro il coronavirus".

"Queste operazioni vengono eseguite tutti i giorni - ha proseguito - a questo si aggiunge la quotidiana pulizia con l'alcol. Ogni due, oppure tre, volte a settimana si procede con una pulizia radicale dei mezzi. Non avevamo ancora la sperimentazione di Amt e Unige, quindi ci siamo affidati al buonsenso e al rispetto per i nostri dipendenti e gli utenti".

Il presidente di Atc Gianfranco Bianchi ha aggiunto: "Lo studio e le rilevazioni fatte con Asl e Nas sono un valore aggiunto a un grande lavoro già fatto in precedenza e che confermano i mezzi pubblici come un luogo sicuro: gli utenti possono viaggiare in serenità".

Il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini in merito allo studio genovese ha aggiunto: "Amt ha condotto uno studio certosino per ottenere i migliori e condivisibili modelli da attuare a bordo dei mezzi pubblici. Per avere delle conferme concrete si sono affidati alla scienza. Tutte queste iniziative permettono di tutelare i principali utilizzatori dei mezzi: anziani e studenti".

Da Amt Genova il presidente del Cda Marco Beltrami ha aggiunto: "Sin dall'inizio abbiamo inteso che la situazione Covid e mezzi pubblici andasse approfondita. Abbiamo approfittato del forte legame con l'Università di Genova arrivando ad uno studio multidisciplinare. E' stata una scommessa che è andata oltre agli unici studi disponibili, a livello internazionale. Siamo giunti al capolinea e possiamo dire ai viaggiatori di poter usare i mezzi con serenità".



Lo studio genovese parte da una situazione semplice: una persona malata, senza saperlo, sale un bus. Nel pratico è stata Amt a mettere a disposizione due mezzi a bordo dei quali è stata ipotizzata, appunto, la presenza dell'ingaro positivo e la sua posizione sul mezzo. A questo è stata aggiunta l'ipotesi dei flussi a bordo del bus. Di conseguenza sono stati raccolti dati sia sulla sperimentazione pratica che matematica. I dati sono stati incrociati ed è emerso che entrambe le situazioni di studio portavano agli stessi risultati.

Se questa però è una visione più semplice e ridotta, Amt ha messo a dispozione un breve video illustrativo su come è stata condotta la ricerca.