Asl 5: "Il 1° luglio open day Pfizer per gli under 18"

La Spezia - A seguito dell’incontro con i colleghi rappresentanti dei Pediatri di libera scelta la Asl 5 ha deciso di potenziare la campagna vaccinale dei giovani under 18.

Pertanto l'azienda sanitaria e i Pediatri invitano per la vaccinazione anti Covid-19 i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni a presentarsi il giorno 1° luglio presso il Centro vaccinale di Sarzana (Presidio San Bartolomeo) dalle 8 alle 20. Potranno essere vaccinati anche i genitori e gli accompagnatori.



Il vaccino utilizzato sarà quello “mRNA Pfizer” e la seconda somministrazione sarà il 22 luglio.



Per motivi organizzativi si chiede di effettuare la prenotazione diretta sul sito

https://prenotovaccino.regione.liguria.it/



La direzione generale di Asl 5 ringrazia tutti i Pediatri di libera scelta della disponibilità offerta per la campagna vaccinale 2021.