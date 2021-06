Ascensori per il Castello, Piaggi: "Presto un incontro con Atc e la ditta che cura la manutenzione"

La Spezia - Tra gli argomenti oggetto di interpellanza nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale spezzino quello che riguarda da vicino il maggior numero di spezzini è quello della manutenzione degli ascensori che da Via Indipendenza portano a Via XXVII marzo e al Castello San Giorgio. I problemi tecnici accusati ripetutamente negli ultimi mesi hanno spinto i consiglieri Massimo Lombardi e Massimo Caratozzolo a chiedere lumi alla giunta e la risposta è stata affidata all'assessore ai Lavori pubblici, Luca Piaggi. “Gli ascensori hanno un interesse strategico poiché consentono l'osmosi di questa parte della città - ha esordito Piaggi - e anche l'amministrazione vuole vederli funzionanti. Sono in gestione ad Atc esercizio e pertanto abbiamo chiesto un incontro all'amministratore delegato Francesco Masinelli. Insieme è stato deciso di fare una riunione con la ditta che si occupa delle manutenzioni. Il 4 giugno è stata effettuata la verifica semestrale, che ha dato esito positivo, ma che ha richiesto un fermo di alcuni giorni a causa delle prove da effettuare su entrambi gli ascensori. Poi si è verificato un problema alla rete elettrica che alimenta gli impianti, quindi è stato deciso un blocco cautelativo per altri giorni. Presto ci sarà un incontro con i vertici di Atc per cercare una soluzione a queste problematiche per i turisti e per i cittadini che abitano in quelle zone. Bisogna anche dire che il carico di utilizzo è ben superiore a quello considerato inizialmente, quindi si possono verificare più guasti del normale".