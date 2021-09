Artioli contro le fake news: "I vaccini non sono sperimentali"

La Spezia - Nonostante da quasi un anno e mezzo nei talk show televisivi, al bar e sui giornali non si parli di altro che di coronavirus c'è ancora tanto bisogno di chiarezza, soprattutto in questo momento, con la campagna vaccinale che tende a centrare il risultato ma sembra non riuscirci mai. Per questo la Cgil spezzina ha organizzato un incontro in cui la dottoressa Stefania Artioli, primario di Malattie infettive della Asl 5, ha risposto alle domande poste in precedenza e durante la diretta andata in onda su Facebook. Mentre la dottoressa dialogava con la segretaria provinciale della Cgil, Lara Ghiglione, nella colonna dei commenti, come prevedibile, la solita sfilza infinita di opinioni fotocopia, tutte in maiuscolo, propinate da account smaccatamente no vax e fondamentalmente anonimi.



Riportiamo di seguito le domande e le risposte della dottoressa Artioli (clicca qui per il video integrale).



E' vero che i vaccini non sono stati sperimentati? E' per questo che bisogna firmare la manleva? Per gli altri vaccini è previsto un risarcimento per eventuali effetti avversi?

"In realtà il fatto che i vaccini abbiano avuto un percorso rapido di autorizzazione non significa che non abbiano fatto tutti i passaggi doverosi: non sono sperimentali. Hanno subito tutte le fasi di sperimentazione, sono stati studiati su migliaia di persone. Questa teoria secondo cui abbiamo a che fare con farmaci sperimentali deve cadere definitivamente. Inoltre la somministrazione di qualunque farmaco prevede il consenso informato del paziente. Non è una manleva, è una accettazione dell'atto medico".



La vaccinazione di massa durante una pandemia dà impulso alla nascita di varianti e dà prevalenza a ceppi più resistenti?

"No, è il virus stesso forma varianti. Il coronavirus, così come per esempio il virus Hiv si replica in maniera rapidissima e pertanto si verificano errori di trascrizione del genoma, che danno origine a varianti del virus. Non c'è collegamento con i vaccini".



Se è vero che il vaccino immunizza dal virus cosa sta succedendo in Israele?

"Bisogna dire che là le vaccinazioni sono iniziate molto presto, ma solamente il 60 per cento ha ricevuto la vaccinazione completa. Con la terza dose, invece, sono partiti molto tardi, il 30 luglio. Quello di Israele, a ben vedere, non è un caso anomalo, semplicemente perché non è stata vaccinata una quota sufficiente della popolazione: per raggiungere l'immunità di gregge per i virus delle malattie infantili serve una popolazione immunizzata al 97/98 per cento".



E gli articoli sugli effetti collaterali gravi che girano sulle chat e sul web?

"Ogni effetto collaterale è segnalato all'Aifa, e a oggi sono solamente 7 i casi gravi, potenzialmente correlabili alle vaccinazioni. Gli ultimi due per esempio sono stati conteggiati come eventi avversi, invece non hanno risposto alla vaccinazione... Ricordo, comunque, che la copertura, come per altri vaccini, non è del 100 per cento e questo dipende anche dalla mancanza di risposta anticorpale da parte di alcuni: i casi di diagnosi dopo il vaccino possono esistere, ma magari parliamo di persone immunocompromesse...



E per quanto riguarda gli effetti a lungo termine dei vaccini?

"Non esistono effetti che durano mesi e mesi, se si presentano scompaiono nel giro di poco tempo. Ed è impossibile anche che la vaccinazione provochi sterilità o che modifichi il Dna del paziente. E da escludere categoricamente".



Nel caso di una ragazza giovane, guarita dal Covid ma con una perdurante stanchezza cronica, deve fare controlli specifici?

"Serve prima di tutto un buon medico che faccia una diagnosi. Molti si preoccupano dei vaccini, ma bisogna pensare di più al long Covid, che può lasciare strascichi molto pesanti a cuore e polmoni. Il vaccino non evita solamente morte e malattia grave, ma anche queste sequele post Covid che sono gravi e pesanti".



Aver sospeso le autopsie ha rallentato la conoscenza del Covid?

"Non è vero che le abbiamo sospese, le abbiamo fatte anche a inizio della pandemia. Le abbiamo fatte a Lucca, a marzo 2020 quando qua il primo paziente era stato ricoverato il 24 febbraio, peraltro proveniente da Codogno".



Quali terapie sono state sviluppate per curare nella prima fase della malattia?

"Ci sono gli anticorpi monoclonali: abbiamo fatto 90 terapie e abbiamo evitato altrettanti ricoveri. E' importante somministrare questi anticorpi nelle fasi iniziali ed è una cura che si fa in day hospital. In futuro saranno commercializzati dei farmaci che rallenteranno la moltiplicazione del virus".



L'introduzione della terza dose è sicura?

"Il Cts sta studiando questi aspetti. Penso di sì, ma bisogna attendere".



E' vero che i bambini sono meno contagiosi?

"No il bambino non è meno contagioso: ci sono meno complicanze rispetto agli adulti ma quando ci sono sono pesantissime, temibili. La vaccinazione serve per evitare queste complicanze: più la popolazione è vaccinata meno circola il virus, meno varianti ci saranno e più possibilità di difenderci avremo. Bisogna capire che il vaccino per il papilloma virus non serve solo per evitare i condilomi, ma per scongiurare il cancro alla cervice uterina, del pene e o quello anale. Ci sono le cure oncologiche, ma i vaccini servono per non sperare che le cure funzionino...".



Cosa pensa della sfiducia nei confronti della scienza cui si assiste?

"Anche nel 1.300 venne negata la peste da una parte della popolazione. Anche con l'Hiv subì lo stesso trattamento, alcune persone non prendevano i farmaci antiretrovirali per questo andando contro morte certa. Oggi con questi farmaci i sieropositivi hanno una aspettativa di vita simile a quella degli altri".