Arcola Ponte, i bimbi della scuola dell'infanzia realizzano le borse per la scrittrice Daniela Tresconi

La Spezia - L’autrice Daniela Tresconi ha avviato una collaborazione con la scuola dell’infanzia di Arcola Ponte in previsione della ripartenza degli eventi in presenza, firmacopie e presentazioni di libri. “Ogni volta che sono agli stand e alle fiere del libro utilizzo dei sacchetti di carta per consegnare le copie dei miei romanzi a chi sceglie di acquistarli, avevo voglia di dare un tocco di colore e di allegria, la stessa che i bambini sanno trasmettere, così ho chiesto aiuto alla scuola dell’infanzia del Ponte di Arcola. Ho fornito loro sacchetti e qualche colore dando libero spazio allo loro fantasia, quello che ne è uscito è veramente meraviglioso: fiori, piante, mare, bambini che giocano, un mondo intero su delle semplici sportine di carta, sarà come averli con insieme a me. Ringrazio le maestre Antonella, Daniela e Anna della sezione Lune, Lorenza, Francesca e Sabrina della sezione Stelle, Maura, Manuela e Marusca della sezione Soli e le maestre Francesche della sezione Pianeti. Il primo appuntamento in cui trovare le borsine realizzate dai bambini sarà a Lavagna e Sestri Levante sabato 12 giugno, in occasione di un evento di beneficenza contro la violenza sulle donne”.