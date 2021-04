Approvato il nuovo Statuto di Atc con una delibera di giunta

La Spezia - Questa mattina la Giunta Peracchini ha deliberato l’approvazione del Nuovo Statuto di A.T.C. Esercizio S.P.A. attuale gestore del trasporto pubblico locale al quale è stato affidato il servizio in house providing che garantirà alla cittadinanza e al territorio la certezza della prosecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, nonché la garanzia del servizio a condizioni economiche vantaggiose.

Come previsto nella deliberazione di Consiglio Provinciale, il nuovo Statuto di A.T.C. Esercizio S.P.A società in house deve essere approvato dai Consigli dei Comuni soci. A tal fine il Sindaco Peracchini, o un suo delegato, sottoscriverà l’accordo con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto allo stesso, aventi carattere non sostanziale e comunque rispettose dei criteri e degli indirizzi fondamentali deliberati.

“Attraverso l’approvazione di questa delibera - ha dichiarato l’assessore alle società partecipate Manuela Gagliardi - compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di affidamento del trasporto pubblico locale ad Atc esercizio, società totalmente pubblica. Così manteniamo un’altra promessa fatta ai nostri concittadini.”