Apertura in deroga delle attività artigianali del settore benessere. Ordinanza di Peracchini

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che consente l’apertura in deroga delle attività artigianali del settore benessere, tenendo conto delle disposizioni in materia di contrasto all’epidemia da Covid19. Un provvedimento preso a seguito dell’allentamento delle misure anti Covid e per andare incontro alla richiesta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore. Peracchini nella sua ordinanza indica per gli esercizi di Acconciatore ed Estetista ubicati su tutto il territorio comunale, dal 1° Luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è stabilita una fascia oraria giornaliera di apertura dalle 7 alle 23, anche continuativa. Deroga dalla chiusura nella giornata di domenica e dalla chiusura infrasettimanale. Orario normale durante le festività ad eccezione dei giorni di chiusura 25 e 26 dicembre. In caso di coesistenza dell’attività di acconciatore o di estetista con altra attività di impresa, è consentito all’operatore di effettuare l’orario relativo all’attività prevalente.