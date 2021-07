Aperte le iscrizioni per soggiorni estivi e gite in battello per gli anziani

La Spezia - Il Comune della Spezia attraverso l’assessorato ai servizi sociali informa che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai soggiorni estivi per gli anziani.



Si tratta di iniziative promosse dall’Amministrazione Peracchini volte a sostenere l’invecchiamento attivo, sostenendo attività che valorizzino l’anziano come risorsa e sviluppino una vita di relazione attiva.



A tal fine saranno organizzati soggiorni diurni in località collinari e marine con la realizzazione di laboratori ludico-ricreativi e attività motorie.



Possono presentare domanda di partecipazione ai soggiorni estivi tutti gli anziani residenti nel Comune della Spezia autosufficienti, ovvero autonomi e in buone condizioni di salute psico-fisica, come da dichiarazione che sarà allegata alla domanda di età superiore ai 65 anni o di età inferiore se coniugi o conviventi di anziani ultrasessantacinquenni.



Le domande di partecipazione alle attività saranno raccolta dall’Associazione Auser in Via Parma n. 24 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da martedì 6 Luglio a martedì 13 Luglio 2021 ( tranne le richieste al soggiorno del Parco dei Pesci che termineranno il 9 Luglio ).



E’ necessario telefonare al numero 0187 – 513108 per prendere appuntamento



Soggiorno diurno presso il Parco dei Pesci - Bragarina

dal 12 al 17 Luglio - dal 9 al 14 Agosto

Max 10 persone a turno



La giornata prevede: arrivo alle ore 9,30, laboratori, pranzo e riposo nel parco, termine attività ore 16,30.

I partecipanti saranno accompagnati con mezzi delle Associazioni se impossibilitati a raggiungere la sede con i mezzi propri





Giornate in Agriturismo GALLERANI località Zanego, Lerici

dal 19 al 23 Luglio - dal 2 al 6 Agosto

Max 10 persone a turno



L’organizzazione dell’iniziativa prevede: partenza alle ore 9,30 arrivo a Zanego, partecipazione al laboratorio proposto dai gestori dell’Agriturismo, pranzo e riposo; rientro in città alle ore 16,30.

Viene garantito il trasporto.



Soggiorno diurno presso il Parco della Maggiolina

Il servizio si svolgerà:

dal 26 al 31 Luglio - Max 10 persone.



La giornata prevede: arrivo alle ore 9,30, laboratori creativi e laboratori di attività fisica dolce, pranzo e riposo nel parco, termine attività ore 16,30.

I partecipanti saranno accompagnati con mezzi delle Associazioni se impossibilitati a raggiungere la sede con i mezzi propri.



Soggiorno diurno marino in Località Venere Azzurra

dal 6 al 10 di Settembre - dal 13 al 17 di Settembre

Max 30 persone per turno;



Servizio spiaggia attrezzata, attività fisica in acqua gratuita.

Orientativamente dalle ore 8,30 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì

Viene garantito il trasporto





Gite in battello

21 Luglio - Tour “Magia delle Cinque terre: Riomaggiore e Monterosso“



5 Agosto - Tour “Un tuffo nel Medioevo: Portovenere e Vernazza“



11 Agosto - Tour “Un tuffo nel Medioevo: Portovenere e Vernazza“



20 Agosto - Tour “Un tuffo nel Medioevo: Portovenere e Vernazza“



Max 10 persone a gruppo.



La giornata prevede: ore 10 partenza da Molo Italia ( lungomare della Spezia) e rientro nel medesimo luogo alle ore 17,45

Il pranzo sarà al sacco o a carico dei partecipanti; durante l’intero tour oltre alla presenza di un volontario i partecipanti saranno accompagnati anche da una guida a loro interamente dedicata sia sul battello che a terra.