Antincendio navale, corso alla caserma dell'Antoniana

La Spezia - Si è svolto presso il Comando Vigili del Fuoco, nella settimana dal 22 al 26 marzo, un corso di "Antincendio navale".

Il corso ha visto la presenza come discenti di cinque unità della caserma di Via Antoniana e sette unità provenienti dal Comando di Genova. Naturalmente tutte le fasi del corso si sono svolte seguendo tutti i protocolli anti Covid. Il corso in oggetto, svolto presso il simulacro navale allocato presso il Comando di via Antoniana, oltre a trattare argomenti inerenti le situazioni di incendio che si possono sviluppare all'interno delle imbarcazioni, affronta e offre la possibilità ai partecipanti di confrontarsi con tutte le casistiche di reazione e comportamento del fuoco all'interno di ambienti confinati. Il Comandante Leonardo Bruni ha seguito attivamente lo svolgimento del corso in tutte le sue fasi, ringraziando i partecipanti e lo staff didattico logistico per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata. L'esame finale, da tutti i discenti brillantemente superato, si è svolto alla presenza, oltre che del Comandante provinciale, anche del Direttore Regionale Claudio Manzella che ha sottolineato come l'impegno dimostrato da tutto il personale, specialmente in questo difficile periodo mondiale, sia ancora una volta espressione dello spirito e della missione del Corpo Nazionale tutto.