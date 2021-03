Anticorpi monoclonali, 48 fiale in arrivo al San Bartolomeo

La Spezia - Sono in consegna in Liguria ulteriori 239 fiale di anticorpi monoclonali che si aggiungono alle 75 già consegnate: si tratta degli anticorpi monoclonali denominati bamlanivimab ed etesevimab. Saranno 107 le fiale per il Policlinico San Martino, 84 al presidio ospedaliero di Sanremoe 48 al S. Bartolomeo di Sarzana. Gli anticorpi monoclonali per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19 sono destinati ai pazienti non ospedalizzati, con patologia lieve o moderata, che rientrano nei criteri di eleggibilità stabiliti dall'Agenzia italiana del farmaco. I centri prescrittori, ai fini della prescrizione dei medicinali a carico del Sistema sanitario nazionale, sono quattro: Asl 1: Malattie Infettive presidio ospedaliero di Sanremo, Asl 2: Malattie Infettive presidio ospedaliero San Paolo di Savona, Asl 5 Malattie Infettive presidio ospedaliero S. Andrea di La Spezia, Ospedale Policlinico San Martino, Clinica Malattie infettive.