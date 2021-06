Anteas, con il nuovo mezzo più facile il servizio di accompagnamento

La Spezia - Questa mattina in Piazza Europa, di fronte a Palazzo Civico, è stato consegnato all’associazione Anteas un automezzo attrezzato per il trasporto di persone. Il mezzo è stato dato in comodato d’uso gratuito all’associazione Anteas e sarà utilizzato oltre che per il trasporto di persone con difficoltà di deambulazione anche per garantire a chi ne avesse bisogno servizi utili come l’accompagnamento presso centri specializzati e centri medici/ospedalieri soprattutto per cure, terapie e visite mediche ma anche per la consegna a domicilio della spesa o di medicinali. Un servizio svolto dai volatori dell’associazione in sinergia con i Servizi sociali del Comune della Spezia.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessora ai servizi sociali Giulia Giorgi che hanno voluto ringraziare tutti i volontari e, in particolar modo, tutti gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa e reso possibile l’acquisto del mezzo che diventerà uno strumento veramente utile per tutto il territorio.