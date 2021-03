Anche i frati di Gaggiola a sostegno della Pubblica assisenza

La Spezia - Attestati di solidarietà e vicinanza per la Pubblica assistenza della Spezia da parte della comunità francescana di Gaggiola con frate Gian Luigi Ameglio e dalla Caritas diocesana, nella figura di don Luca Palei per il grande impegno dimostrato nell'ultimo anno. La Pubblica assistenza negli ultimi mesi è impegnata per la modifica della legge 15/20 che rivede i servizi funebri. Questa mattina, padre Gian Luigi ha incontrato il presidente Andrea e gli amministratori dell'associazione.

Recentemente è partito anche un documento, unitario, da parte della III commissione consiliare del Comune della Spezia indirizzato alla Regione affinché venga cambiata la legge.