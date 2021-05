Anche Peracchini ha ricevuto il vaccino: "Sconfiggiamo il virus e la malinconia"

La Spezia - "Ho aspettato il mio turno e sono stato vaccinato contro il Covid-19 all’hub vaccinale dell’ex Fitram. Come già nelle mie visite precedenti, ho riscontrato un’organizzazione perfetta e per questo vorrei ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile, i medici, gli infermieri, i tecnici e tutto il personale sanitario che sono costantemente impegnati su più fronti per arginare la pandemia mondiale che ci ha travolto da più di un anno". Così il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dopo aver ricevuto il vaccino nella mattinata odierna: "Siamo di fronte alla più grande vaccinazione di massa della storia e credo che la macchina organizzativa si stia muovendo bene e con velocità, grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni. Ognuno di noi ha il compito, nel suo piccolo, di sconfiggere il Covid-19 seguendo le norme anticontagio, evitando assembramenti e attenendosi quelle regole di prevenzione che ormai conosciamo".



"Ancora più importante - prosegue il primo cittadino - dobbiamo sconfiggere anche quella malinconia e tristezza che ci hanno travolto come conseguenza della pandemia e che ancora ci pervadono nel vedere le saracinesche abbassate, le persone che soffrono e quelle che ancora non possono lavorare liberamente. Tutti siamo stati impegnati strenuamente al contrasto del contagio nel trasporto pubblico locale, nelle scuole e nei luoghi pubblici, e continueremo così finché questa guerra non sarà vinta, ma oggi il contrasto si fonda anche sull’adesione alla campagna vaccinale, unica via per tornare alla nostra quotidianità nel più breve tempo possibile. Il mio è un appello a vaccinarsi, a stare dalla parte della scienza e non della paura e a uscire dal tunnel della pandemia mondiale tutti insieme".