Ampliamento Molo Ravano, una settimana di bonifiche belliche

La Spezia - Al via la settimana prossima un servizio di bonifica bellica sistematica subacquea propedeutica all'esecuzione di carotaggi geotecnici e ambientali per il progetto di ampliamento del Molo Ravano, sull'attuale Marina del Canaletto. Ad occuparsene sarà la ditta Ediltecnica, che opererà in orario diurno, con proprio personale e idonei mezzi nautici. L'intervento, in programma da lunedì 9 a venerdì 13 agosto, comporterà, come illustrato nell'ordinanza diramata nella giornata odierna dalla Capitaneria di Porto della Spezia, divieto di navigazione, transito e sosta di unità navale, nonché di qualsivoglia attività marittima, nella zona e nel periodo interessati dalla bonifica. Per tutti i natanti in transito nelle vicinanze è fatto obbligo di prestare massima cautela e procedere alla velocità minima di sicurezza. La società impegnata nella bonifica subacquea dovrà a sua volta rispettare precise prescrizioni, come svolgere i lavori solo in assenza di navi in manovra presso il molo interessato, comunicare quotidianamente l'inizio e la fine delle operazioni e sospendere quest'ultime in caso di rinvenimento di sospetti ordigni bellici, informandone tempestivamente la Capitaneria di porto. L'intervento riguarderà 22 punti di carotaggio su una superfice di poco inferiore ai 7mila metri quadrati; prima ci sarà una bonifica superficiale, mediante ricerca con magnetometro, poi una bonifica profonda; in 7 punti si scenderà fino a due metri sotto il fondale, nei restanti cinque fino a cinque. Spuntasse qualche ricordo del secondo conflitto bellico, come detto, scatterebbe il contatto diretto con Largo Fiorillo.