Amianto, Marola chiede al sindaco di essere al fianco della popolazione

La Spezia - Da quando è stata celebrata per la prima volta, la Giornata mondiale per le vittime dell'amianto si pone diversi obiettivi: ricordare le tante persone che hanno perso la vita per l'esposizione all'asbesto - in totale, più di 30.000 solo in Italia -, e tenere alta l'attenzione sui rischi presenti e futuri.

"Ciò è un dovere specialmente per la nostra città - affermano i portavoce delle associazioni del paese di Marola - dove non solo i lavoratori, che pure sono tanti, sono esposti a questo rischio, ma anche le loro famiglie, e chi abita a ridosso di siti inquinati. Nel 2017 le vittime dell’amianto nel mondo sono state 6mila. Ma il picco è atteso per il quinquennio 2025-2030 secondo l’Oms. In Italia censimento dei siti inquinati e bonifica procedono a rilento, e ciò che viene richiesto obbligatoriamente ai privati, sembra un inutile capriccio per l’autorità militare, che invece, istituzione dello Stato, dovrebbe avere maggior cura dei propri cittadini. Chiediamo quindi al sindaco che sia al nostro fianco in questa battaglia, sollecitando la Marina perché avvii senza ulteriori indugi la bonifica dell'area a ridosso del paese, e ci aiuti in questa richiesta per la difesa della salute degli abitanti che da anni sono esposti a rischi che invece, con una maggior sollecitudine, potrebbero essere scongiurati. Siamo convinti che l’amministrazione si dimostrerà sensibile a perorare la nostra causa, anteponendo la bonifica dei tetti di fronte a Marola, visto che lo stanziamento di fondi già effettuato prevedeva l’inizio dei lavori già nel 2020".