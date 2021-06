Altri sei autobus per la flotta Atc

La Spezia - Verranno consegnati oggi ad Atc sei nuovi autobus Iveco Modello MOBI. I nuovi mezzi, che corpiranno le linee collinari spezzine, si vanno ad aggiungere ai 55 bus già acquistati nell’ultimo triennio. Un terzo della flotta Atc risulta, così completamente rinnovata. Anche in questa fornitura l’azienda ha optato per il metano, combustibile al tempo stesso “green” ed economico. I nuovi autobus saranno naturalmente dotati di pedana disabili, telecamera di videosorveglianza e contapasseggeri. “Un altro passo da gigante verso la rivoluzione della mobilità urbana - dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - altri mezzi a servizio per tutti i cittadini, nuovi e tecnologicamente avanzati, per un trasporto pubblico locale di grande livello per una città che deve farsi trovare pronta per la ripartenza post Covid. Una grande soddisfazione frutto di una grande sinergia fra Comune e Atc Esercizio”.