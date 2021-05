Al Fossati Da Passano si torna in sella con il progetto Erasmus plus

La Spezia - Un cavallo nel cortile e lezioni per salire in sella. Mattinata diversa all'Istituto Fossati Da Passano della Spezia nell'ambito del progetto Erasmus plus. In sostanza i ragazzi della scuola, che hanno aderito all'iniziativa, oltre che a partecipare alle lezioni all'aperto tenute da professionisti del settore hanno raccolto immagini e testimonianze dell'esperienza da condividere con i compagni stranieri che aderiscono al progetto.

Il tema di quest'anno è il rapporto tra corpo e mente dopo più di un anno di lezioni a distanza e progetti difficili da realizzare a causa della pandemia.

"Il senso simbolico di questa attività è la ripartenza - spiega il dirigente dell'Istituto Fossati Da Passano Paolo Manfredini -. Noi ora siamo tutti orientati per farlo anche in vista del prossimo anno. Uno degli aspetti più penalizzati è stato lo scambio internazionale. Come scuola abbiamo una lunga storia in questo ambito e abbiamo sempre investito molto sui progetti europei. L'attività di oggi è simbolica e verrà scambiata con ragazzi di Polonia, della Croazia e della Turchia. Se fossimo in condizioni non pandemiche sarebbero in giro. Speriamo che l'anno prossimo si possa ripartire. E' stato un anno di privazione e di sacrifici per tutti, per questo motivo la giornata di oggi assume ha ancora più valore. Sia i docenti che i ragazzi hanno fatto un gran lavoro a livello internazionale. Questo deve essere un momento di grande speranza".

La docente Silvia Segalla ha aggiunto: "Il tema centrale è il benessere psicofisico. Noi avevamo vinto con i nostri progetti prima della pandemia. Le attività proprio a causa della pandemia sono state rivoluzionate. Sono coinvolti ragazzi di seconda, terza e quarta superiore. Ogni gruppo ha un compito diverso: c'è chi ha presentato la scuola, chi un video. Altri hanno preparato delle videoricette in inglese e le attività in comune come queste. Dedicheremo anche una mattinata al circo, come attività sportive, verranno degli esperti sull'alimentazione con una pasticcera esperta della preparazione dei dolci senza glutine. Questo programma di attività proseguirà fino a giugno. A settembre, nella speranza di essere tutti vaccinati, torneremo anche a viaggiare e potremo scambiare tutte le attività. I ragazzi polacchi ad esempio hanno lavorato sull'alimentazione".

Manuel della 3O, settore turistico, è uno degli studenti partecipanti: "E' stato importante tornare a scuola, la dad crea troppo distacco, manca il rapporto umano, mi sono mancati tantissimo i miei compagni e perfino l'ansia prima delle verifiche... tutto. Questa mattina abbiamo imparato l'approccio al cavallo e poi a salire in sella al volteggio. E' stata una mattinata diversa e sembra di essere in gita, speriamo presto di poter tornare alla normalità e a viaggiare".