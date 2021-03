Al Cardarelli gli esami per l'aggiornamento delle graduatorie del personale Ata

La Spezia - Presso l’istituto Vincenzo Cardarelli - Test Center Ecdl accreditato Aica - è possibile sostenere gli esami delle certificazioni informatiche Ecdl - Icdl - It Security nelle sessioni d'esame di martedì 13 aprile e martedì 20 aprile al fine di acquisire titoli culturali utili per l’aggiornamento e/o l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio 2021-23 di cui al DM n. 50 del 3 marzo 2021.



Le sessioni si svolgeranno in modalità "remoto".



Per informazioni:

0187 510534

ecdl@istitutocardarelli.edu.it